João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, em declarações à Sport TV, depois do empate cedido diante do Benfica (1-1), em jogo da 31.ª jornada da Liga:

[O Famalicão foi melhorando ao longo do jogo…]

- Queria começar por deixar um abraço ao Gustavo Assunção. Uma hora antes do jogo perdeu um familiar muito próximo. Queria mandar um abraço ao pai do Gustavo e a toda a família do Gustavo. Depois de ver o miúdo dar uma resposta destas depois de um acontecimento destes, o Gustavo é uma máquina. Um abraço muito forte.

- Não entrámos bem, fruto da pressão do Benfica. Mudámos ligeiramente a nossa forma de sair a jogar para atrair o Gabriel e tentar de alguma forma encontrar espaços nas suas costas, mas o Benfica foi muito forte nessa pressão e sentimos dificuldades. No intervalo tentámos ajustar, fomos alternando a nossa forma de construção, procurámos controlar mais o jogo, mas o Benfica manteve-se forte e estava a merecer o resultado. Mas acho que depois, já na parte final, chegámos onde queríamos e às zonas onde queríamos. Numa primeira fase com pouca lucidez, mas depois chegámos ao golo, fomos felizes, mas a jogada é muito bonita. Merecemos o golo e o resultado.

[Procurou surpreender com a estreia de Ruben del Campo?]

- O Ruben é um miúdo que ainda não tinha jogada nesta liga, tem trabalhado muito bem, é muito pressionante, não é muito rápido, mas faz diagonais muito objetivas. O Anderson também está a recuperara de uma lesão que já se arrasta há algumas semanas. Optámos pelo Rubem e depois lançámos o Anderson mais tarde no jogo.

[O Famalicão foi ultrapassado pelo Rio Ave na luta pela Europa]

- Com pena nossa vai ser uma luta a três, mas o nosso objetivo é vencer os três jogos que faltam.