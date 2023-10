João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após derrota por 3-1 frente ao V. Guimarães:

«Tentamos que o golo cedo nada alterasse porque acreditávamos no plano estratégico para o golo. Acho que a equipa não ficou extremamente incomodada com o golo. Mesmo de sofrer o segundo golo, a equipa acreditou sempre. O momento em que a equipa ficou intranquila foi quando falhamos a grande penalidade.

Até aí, tivemos dificuldades no último terço, contra uma defesa muito coordenada. Ao intervalo corrigimos para tentar sair pelos flancos, mas o penálti, que era o momento em que tentávamos encurtar, é que deixou a equipa tranquila, mesmo com o golo, não conseguimos evitar transições do Vitória. Jogo difícil para nós.

[falta de velocidade na primeira parte] Faltou velocidade do meio-campo para a frente. Sabíamos que tínhamos uma linha de cinco e ao iniciar a construção de forma mais pausada era para convidar o Vitória a sair da zona de conforto e aí podia ter dificuldade. Houve demasiadas tentativas para entrar por dentro e não conseguimos criar problemas no último reduto.

[falta de experiência condicionou?] É uma coisa que temos de assumir, temos uma média de idade muito baixa, mas isso não tem de ser um defeito. Depois de falhar o penálti, a instabilidade da equipa e a forma de controlar o jogo, aí sim, a equipa tem essa dificuldade. Mas a irreverência destes jogadores, porque estão a começar a carreira de profissionais, dá-nos outras coisas que se calhar outras equipas não têm».