João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, em declarações à Sport TV, depois da goleada consentida diante do Benfica (1-5), na ronda inaugural da Liga:

[Sobre o jogo]

- Um jogo claramente muito difícil para nós. Pode parecer estranho, mas estou contente com a minha equipa. Tentámos fazer no jogo aquilo que fazemos durante a semana. Infelizmente, é minha responsabilidade, tivemos um resultado pesado, mas foi frente a uma equipa muito forte. Taticamente ainda tentámos equilibrar na primeira parte, nos primeiros minutos, mas a capacidade física do Benfica foi determinante. Depois em termos anímicos a nossa equipa baixou um bocadinho. Mas, volto a dizer, fiquei contente porque fizemos aquilo que trabalhámos. Na parte final atacámos onde o Benfica sentia dificuldades e conseguimos o prémio de marcar um golo.

[Mantém as mesmas ideias da época passada, o que falta?]

- Na antevisão disse que precisávamos de algum tempo, não por a equipa ser nova, o ano passado também era. Não vamos encontrar desculpas, mas vamos encontrar mais dificuldades que não esperávamos. Temos jogadores que estão inaptos para a competição, que não estão disponíveis e contávamos com eles. Estreámos três jogadores na Liga, frente ao Benfica.

[Opções no banco?]

- Era os únicos jogadores que tínhamos no banco para aquelas posições, não tínhamos outras opções.