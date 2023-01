João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do FC Porto (1-4), no Estádio do Dragão, em jogo da 16.ª jornada da Liga:

[Mais elogios ou mais criticas para os seus jogadores depois deste jogo?]

- Um dos grandes objetivos era sermos o Famalicão, colocar no jogo o nosso jogo e penso que o conseguimos. Claro que não estamos satisfeitos com o resultado, estamos tristes, temos claramente de fazer melhor. No entanto, um objetivo importante, que era esse, fizemos praticamente todo o jogo. Vimos um Famalicão com as suas virtudes e os seus defeitos durante o jogo, custa dizer que saímos satisfeitos depois de uma derrota por 4-1, mas há muita coisa boa a retirar deste jogo. Algumas coisas que identificámos e que precisamos de corrigir. Este jogo prova-nos que vamos conseguir alcançar o nosso objetivo com estes jogadores, com muito trabalho, dedicação, com muita coragem e cientes que estamos todos a fazer um bom trabalho.

[Ficou a ideia que os jogadores do Famalicão ficaram mais cómodos depois do resultado estar mais desnivelado]

- Confesso que o primeiro e o segundo golo, para nós, foram um soco no estômago porque percebemos e sabíamos que o FC Porto tinha um jogo combinativo de corredores e não conseguimos anular o FC Porto nessas combinações. Sentimos demasiado os golos porque, antes do jogo, falámos, e sabíamos que aquilo podia acontecer. Estávamos preparados, mas infelizmente sofremos os golos em situações que fomos falando. O terceiro golo foi uma transição, o FC Porto é fortíssimo a partir do momento em que recupera a bola, faz passe vertical e sai em enorme velocidade. Isso custou-nos um bocadinho, mas depois fomos levantando, apoiado no nosso jogo. Fomos rescendo ao longo do jogo, o que é uma questão positiva, em termos emocionais conseguimos ser equilibrados, mesmo com o resultado muito desfavorável.

[É possível ganhar confiança perante um resultado pesado?]

- Eu penso que sim, quando conseguimos colocar a nossa ideia, o nosso jogo, perante um adversário tão forte no jogo, penso que isso é sempre positivo. Volto a dizer que o resultado não nos satisfaz em rigorosamente nada, temos de fazer claramente melhor, mas é positivo. Treinamos, falamos durante a semana e conseguimos executar durante a competição, é sempre positivo.