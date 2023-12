João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após igualdade (1-1) frente ao Estoril:

«Estamos na melhor fase da época. Quando faço as análises não sou resultadista. No passado ganhámos jogos, mas os jogos foram fracos. Vencemos o Arouca e aqui disse que tínhamos de melhorar. As coisas evoluíram, estamos melhores, mas do outro lado tivemos um adversário com muita qualidade, o Vasco está a fazer um excelente trabalho. Se não estivéssemos bem, tínhamos perdido este jogo e não o perdemos.

É importante perceber a evolução da equipa e depois perceber os resultados, que são importantes. Hoje fizemos 18 pontos. Temos criado imensas oportunidades, deixamos criar também algumas, mas infelizmente hoje não chegou. Penso que é um resultado justo.

Na segunda parte tivemos mais dificuldades por que o Estoril ajustou. Na primeira parte tentamos atrair os extremos e fizemos ligações mais diretas. Durante o jogo esta forma de jogar causou muita fadiga. Quando conseguimos ganhar segundas bolas fomos muito perigosos, mas com o tempo o jogo ficou partido. Continuamos a criar perigo, mas permitimos que o adversário criasse problemas. Em situações do um para um, o Estoril tem jogadores muito bons. A primeira parte foi mais consistente.

[Gustavo Sá a capitão] O meu papel no clube é muito claro e há uma série de coisas que me comprometi como profissional. Quis construir uma equipa, aplicar uma ideia de jogo que valorize os jogadores e é isso que temos feito desde o início. Este pormenor faz parte desse processo e penso que o Gustavo Sá tem características. Já merecia, foi a oportunidade e foi isso que fizemos».