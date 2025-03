O Famalicão comunicou ter chegado a acordo com o Red Bull Bragantino para a compra de Léo Realpe, que estava emprestado ao clube minhoto pelo emblema brasileiro.

Em comunicado, os famalicenses informam que o defesa internacional pelo Equador assinou um contrato válido até 2029.

Léo Realpe chegou ao Famalicão no início da temporada e fez apenas um jogo pela equipa principal do Famalicão até agora. Ainda assim, refere o clube, «evidenciou qualidades que motivara a administração da SAD a avançar para a contratação a título definitivo do internacional equatoriano».