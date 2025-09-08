Lazar Carevic foi eleito o guarda-redes de agosto na Liga.

O guardião montenegrino do Famalicão recolheu 30,95 por centos dos votos dos treinadores do principal escalão.

Carevic, que não sofreu qualquer golo nas primeiras quatro jornadas da Liga (Famalicão é a única equipa imbatível ainda sem golos sofridos), superou por uma curta margem o portista Diogo Costa (28,57) e Andrew, guarda-redes do Gil Vicente que reuniu 9,52 por cento.