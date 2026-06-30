O Famalicão começou esta terça-feira a pré-época. O centro de treinos recebeu 27 jogadores para realizarem exames médicos e testes físicos.

Ivan Zlobin, Lazar Carević, Gabriel Cabral, Gustavo Garcia, Rodrigo Pinheiro, Léo Realpe, Ibrahima Ba, Vojin Serafimovic, Matheus Mattara, Finn van Breemen, Pedro Bondo, Leny Meyer, Tom van de Looi, Marcos Peña, Mathias de Amorim, Tamás Szücs, Lamine Beye, Gonzalo Pastor, Gustavo Sá, Pedro Santos, Mathis Jangeal, Gil Dias, Roméo Beney, Óscar Aranda, Sorriso, Umar Abubakar e Rudi Almeida foram os jogadores que marcaram presença no primeiro dia de trabalhos.

Durante a pré-temporada, o Famalicão terá oito jogos de preparação. O primeiro teste será com a equipa sub-23, a 11 de julho. Seguem-se os jogos com Lusitânia de Lourosa (15 de julho), Penafiel (28), Arouca (22), Felgueiras e Tondela (25), e Crystal Palace e Lens (28).