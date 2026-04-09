O contrato de Gustavo Sá com o Famalicão expira em junho de 2029, mas a cláusula de 50 milhões de euros complicam a permanência do capitão dos minhotos. Até porque o poveiro arrecadou o prémio de melhor jovem da Liga em março. Os treinadores da prova votaram no médio, o mais jovem a atingir os 100 jogos no campeonato.

No último mês, Sá participou em três dos quatro jogos, com uma assistência na vitória sobre o Nacional (1-0). Aos 21 anos, o médio arrecadou 20,41 por cento dos votos, tal como Schjelderup (Benfica). Por isso, a Liga recorreu à idade para desempatar. Acontece que o norueguês do Benfica nasceu em junho de 2004, pelo que Gustavo Sá – nascido em novembro de 2004 – é mais novo.

De resto, Froholdt (FC Porto) acumulou 16,33 por cento das preferências.

A apontar à melhor época da jovem carreira, Gustavo Sá acumula quatro golos e duas assistências em 29 jogos.