Nelson Veríssimo, treinador do Benfica, na sala de imprensa, após igualdade (1-1) frente ao Famalicão, em jogo da 31.ª jornada da Liga:

«Saímos frustrados com o resultado. A equipa fez um jogo muito competente, em casa de um adversário difícil. Tivemos muitas oportunidades para sair daqui com outro resultado, mas o que conta no final é o empate. Globalmente fizemos um jogo consistente. Em muito momentos controlámos e os nossos jogadores tiveram aqui uma postura de sacrifício e de competência.

[As últimas jornadas servem para preparar a final da Taça?] O Benfica nunca atira a toalha ao chão e aquilo que eu disse foi que vamos encarar estes últimos jogos, jogo a jogo e lutando sempre pela vitória, independentemente do resultado das outras equipas. Esse é o nosso foco.

[Acredita no título?] A situação não é fácil, temos de reconhecer, mas vou-me repetir: a história do Benfica obriga-nos a lutar pelas vitórias em todos os jogos, independentemente do que possa acontecer.

[Repetiu o onze, será assim até ao final da época?] O onze obedece a dois critérios: à análise da equipa adversária e tendo em conta a condição individual dos jogadores. São esses dois critérios que nos guiam em todos os jogos.

[O que se passou nos últimos 15 minutos?] A análise que posso fazer neste momento é que foi um jogo contra uma equipa difícil e em muitos desses momentos o Benfica esteve por cima. Eu não posso dissociar esses 15 minutos do restante jogo.

[Na retoma, o Benfica deu ideia de desligado do jogo. Qual a explicação?] Não concordo com essa análise. O que sinto é que os jogadores estiveram sempre ligados, mas cada jogo tem uma história. Nunca senti isso.»