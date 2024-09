O começo soberbo de campeonato, com triunfos sobre Benfica, Estrela e Boavista, foi contrariado por uma derrota (Vit. Guimarães) e dois empates (Gil Vicente e Moreirense). Por isso, Armando Evangelista garantiu, este sábado, que o plantel do Famalicão anseia retomar a rotina de vencer.

«Ganhar é o hábito que temos, está implementado. Quem olhar para os últimos dois jogos do Famalicão vai achar que a equipa merecia vencer. E, se não ganhou, não foi só responsabilidade nossa. Quanto a este período, olho para o copo meio cheio. Neste momento, entre pré-época e campeonato, temos uma derrota em 13 jogos», começou por argumentar, em conferência de imprensa.

Por isso, a semana decorreu dentro da normalidade, sem pressão acrescida.

«Temos de ser exigentes e ambiciosos, mas temos também de nos preparar. Há uma sequência, um trabalho desde o início da época. Quanto ao Nacional, manteve uma estrutura e reforçou-se muito para as exigências da Liga. O processo do clube, os jogos – e não falo em resultados – mostram que têm sido uma equipa competente», prosseguiu Armando Evangelista.

Por fim, o timoneiro apelou ao foco dos seus pupilos: «Temos de olhar para aquilo que queremos fazer e para a evolução da nossa equipa».

No sexto lugar, com 11 pontos, o Famalicão receberá o Nacional (16.º) na tarde deste domingo (15h30). Encontro da sétima jornada da Liga com arbitragem de Hélder Carvalho e para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.