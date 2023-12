João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Benfica (0-3), no Estádio da Luz, em jogo da 15.ª jornada da Liga:

O Famalicão chegou a ameaçar o empate na Luz. Satisfeito com a prestação da sua equipa?

- A perder nunca ficamos satisfeitos. Achei que na primeira parte, apesar de equilibrada, não fomos agressivos com bola e sem bola. Estávamos muito longe da baliza do adversário, estávamos abocanhados, com uma equipa com uma média de idades muito jovem. Não gostei muito da primeira parte, apesar de equilibrada. A segunda parte gostei mais. Tínhamos de ser mais agressivos para mudar o jogo. Fomos sempre acreditando.

- Virámos o jogo em termo de rendimento, mas fomos desperdiçando as nossas oportunidades. Depois de conseguirmos o mais difícil, que era levar o jogo para perto da baliza do Benfica, sofremos um golo em contra-ataque. Penso que foi a chave do jogo. Se acho justo o resultado? Acho que na primeira parte podíamos ter feito mais, o Benfica acertou três vezes na baliza, nós acertamos em tudo, no poste no adversário, mas não conseguimos marcar.

- Na primeira parte tivemos dificuldades, mas na segunda não. Sabemos que se conseguíssemos levar o jogo para zonas mais subidas íamos provocar dificuldades. Sabíamos que o Benfica deixa sempre dois ou três jogadores junto da nossa linha defensiva. Para irmos atrás do resultado, a perder por 1-0, arriscámos um bocadinho, o jogo ficou um pouco partido, mas arriscamos e acabámos por perder.

Zaydou atirou ao poste. É um jogador determinante nas movimentações do Famalicão?

- O Zaydou é um jogador fundamental para nós, tem uma capacidade técnica bastante evoluída. Fisicamente também marca a diferença em muitos jogos e ajuda nestes momentos. Quer quando construímos a quatro, ele consegue chegar muito rápido, e quando baixamos, no corredor entre os centrais, tem uma leitura do jogo muito rápida. Fez um jogo muito, muito positivo. Está de parabéns, mas houve outros jogadores muito importantes, o próprio Topic que ajuda no combate do jogo. No fundo, é a equipa que está de parabéns. Perdemos 3-0, eu sei, mas não estou a fazer uma análise resultadista.