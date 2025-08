O Famalicão anunciou esta sexta-feira um acordo total com o Almería para a contratação, a título definitivo, do médio espanhol Marcos Peña que assinou um contrato válido até junho de 2029.

O jovem médio, de 20 anos, fez toda a formação no Almería e, há dois anos, na temporada 2023/24 foi promovido à equipa principal e chegou a jogar na liga espanhola, antes de, na última época, ter sido cedido ao Marbella.

«Decidi dar este passo na carreira, pois sinto ser o ideal para continuar a crescer do ponto de vista pessoal e futebolístico. Sei que o Futebol Clube de Famalicão é um clube que me irá permitir continuar a evoluir para me tornar um jogador mais maduro», destacou o jogador em declarações às plataformas do Famalicão.