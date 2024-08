O médio luso-francês Mathias de Amorim é o mais recente reforço do Famalicão, anunciou o clube da Liga.

O jogador, de apenas 19 anos, chega ao clube do Minho proveniente do Bordéus e assinou contrato para as próximas quatro temporadas.

Mathias de Amorim demonstrou-se entusiasmado com este passo na carreira.

«Assinar pelo Famalicão representa uma enorme felicidade. Acompanhei as últimas temporadas do clube e identifiquei-me completamente com o perfil de jogo adotado pela equipa. O facto de privilegiar um futebol apoiado proporciona que os jogadores sejam valorizados», afirmou o reforço aos canais do clube.

O internacional jovem por Portugal nos sub-17 e sub-18, mas recentemente chamado à seleção francesa de sub-20, pela qual participou no Torneio Maurice Revello, revelou que tinha o objetivo de jogar em Portugal.

«Jogar no futebol português tornou-se um objetivo. Portugal representa muito para a minha família e, felizmente, poder concretizar este desígnio num clube que está em clara ascensão enche-me de orgulho», disse o jogador que acredita ter encontrado «o contexto ideal para continuar a evoluir».

Ao serviço do Famalicão, Mathias de Amorim garantiu ainda que vai «dar o máximo para retribuir a confiança do clube».