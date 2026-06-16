O Famalicão anunciou esta terça-feira, tal como o Maisfutebol já tinha antecipado, que chegou a acordo com o Debreceni Vasutas para a contratação de Tamás Szücs, médio húngaro de 21 anos que assinou contrato válido até 2031.

O jovem médio fez a formação no Budapest Honved, tendo-se estreado na equipa principal aos 16 anos, antes de emigrar para a Dinamarca, para jogar na formação do FC Copenhaga.

Regressou à Hungria em 2024 para se afirmar como sénior no Debreceni onde acumulou mais de 60 jogos com apenas 21 anos e foi chamado, pela primeira vez, à seleção principal da Hungria.

«Estou muito contente por estar aqui. Desejava dar um passo em frente na minha carreira e sinto que esta é a melhor opção para continuar a evoluir», destacou Tamás Szücs que se descreve como «um típico 8, box to box, que defende e ataca, com a perspetiva de ajudar a equipa».