OFICIAL: Famalicão reforça meio-campo na segunda liga espanhola
Gonzalo Pastor chega do Castellón e assina até 2029
O Famalicão oficializou Gonzalo Pastor como reforço para o meio-campo. O médio de 19 anos chega proveniente do Castellón, da II Liga espanhola, e assina um contrato válido até 2029.
Internacional sub-19 espanhol, Gonzalo esteve presente no Europeu da categoria deste ano. Na época passada, o médio foi opção em 16 encontros pelo Castellón que conseguiu garantir a manutenção na segunda liga espanhola.
O jogador vive, assim, a primeira experiência em Portugal, sendo mais um meio-campista do plantel à disposição de Hugo Oliveira
