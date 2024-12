O Famalicão oficializou nesta terça-feira a contratação de Hugo Oliveira, até agora treinador de guarda-redes do Fulham de Marco Silva.

O treinador de 45 anos assinou um contrato válido para a próxima época e meia: até ao verão de 2026.

«A sua experiência internacional e, principalmente, a sua competência, que conheço bem e atesto. (...) Apesar de ser a primeira experiência como treinador principal, sendo um homem inteligente e tendo tantos anos com Carlos Queiroz, Jorge Jesus e Marco Silva, conhecendo o que pretendemos para o Famalicão, entendemos que faz todo o sentido, neste momento em que as coisas não correram como esperávamos com o anterior treinador, este perfil de treinador. Um perfil de treinador competente, com know-how internacional, maturidade e experiência com jogadores de alto nível», explicou Miguel Ribeiro, presidente do Famalicão, em conferência de imprensa.

O dirigente agradeceu ainda a disponbilidade do Fulham e de Marco Silva para libertarem Hugo Oliveira, que ainda tinha mais dois anos e meio de ligação ao clube inglês.

«Se não estivesse completamente seguro do passo que estou a dar, não estaria aqui. Preparei-me para este momento ao nível de todas as áreas: ser treinador principal implica dominar muitas áreas, mas também tenho de agradecer ao presidente o facto de me ter permitido construir uma equipa técnica que me vai ajudar muito. Ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo e o facto de ter ao meu lado pessoas que são especialistas em áreas que eu acho que são extremamente importantes, vai-me libertar para fazer uma coisa que não vou ter problemas em fazê-lo, que é tomar decisões. Nunca tive problemas para tomar decisões e aqui também não vai ser diferente», referiu Hugo Oliveira, mencionando o trabalho no Benfica - onde esteve entre 2011 e 2016 e trabalhou, entre outros, com Jan Oblak e Ederson - e também ao lado de Marco Silva no Fulham.

«Trabalhar lado a lado com o melhor treinador português da atualidade é um ponto importante e obrigou-me durante todo este período a estar num nível de exigência», acrescentou sobre o atual treinador do Fulham, com quem trabalhava desde 2016/17. «Na última comunicação com o Fulham, eu disse para toda a equipa que ao meu lado estava a pessoa que, se calhar, era a culpada por eu me ir embora. O Marco inspirou-me, influenciou-me para este passo e preparou-me porque as decisões que era obrigado a tomar no dia a dia deram-me ferramentas para eu chegar aqui completamente preparado», rematou.

(artigo atualizado)