OFICIAL: melhor jogador da Liga Revelação renova com o Famalicão
Rudi Almeida destacou-se pelos sub-23 na temporada passada
Rudi Almeida destacou-se pelos sub-23 na temporada passada
O Famalicão anunciou, esta terça-feira, a renovação de Rudi Almeida até 2029.
O jovem avançado chegou ao Famalicão em 2021 para representar os sub-17, mas rapidamente subiu para a equipa sub-19, onde conquistou o campeonato nacional, numa temporada em que somou 15 golos.
Em declarações aos meios de comunicação do clube, o jogador de 21 anos mostrou-se «muito feliz», agradecendo o «voto de confiança».
«Estou muito feliz por renovar por um clube que me acolheu tão bem há muitos anos e ao qual já posso chamar de casa. Esta renovação é um voto de confiança por parte da administração e equipa técnica que me deixa tremendamente orgulhoso», disse.
Na temporada passada, Rudi Almeida apontou 13 golos em 23 jogos pelos sub-23 e jogou por duas vezes na Liga.
Afinal ainda havia outro capítulo para escrever na história da memorável temporada 😍— Futebol Clube de Famalicão (@FCF1931_Oficial) June 23, 2026
⚽️ 13 golos pelos sub-23
🆙 Promoção ao plantel equipa principal
⚡️ Estreia pela equipa principal
🥇 Melhor jogador da Liga Revelação
✍️ Renovação de contrato
⚪️🔵 #amordeperdicao pic.twitter.com/fI1mgKXT4A