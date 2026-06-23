O Famalicão anunciou, esta terça-feira, a renovação de Rudi Almeida até 2029.

O jovem avançado chegou ao Famalicão em 2021 para representar os sub-17, mas rapidamente subiu para a equipa sub-19, onde conquistou o campeonato nacional, numa temporada em que somou 15 golos.

Em declarações aos meios de comunicação do clube, o jogador de 21 anos mostrou-se «muito feliz», agradecendo o «voto de confiança».

«Estou muito feliz por renovar por um clube que me acolheu tão bem há muitos anos e ao qual já posso chamar de casa. Esta renovação é um voto de confiança por parte da administração e equipa técnica que me deixa tremendamente orgulhoso», disse.

Na temporada passada, Rudi Almeida apontou 13 golos em 23 jogos pelos sub-23 e jogou por duas vezes na Liga.