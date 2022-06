Rui Pedro Silva vai continuar no cargo de técnico do Famalicão, anunciou o clube.



Embora o presidente da SAD, Miguel Ribeiro, já tivesse dado conta da continuidade do treinador, o acordo para a renovação do vínculo entre as duas partes apenas foi comunicado esta quarta-feira.



Em final de contrato, o treinador chegou a acordo com a direção dos famalicenses para a continuidade à frente do clube.



«Estou muito feliz por continuar envolvido neste projeto. Esta renovação é um reconhecimento por aquilo que foi feito ao longo da última temporada», referiu aos meios do clube.



O técnico, de 45 anos, chegou ao Minho em dezembro do ano passado quando a equipa ocupava a antepenúltima posição da Liga. Rui Pedro Silva, antigo adjunto de Nuno Espírito Santo, conduziu o Famalicão ao oitavo lugar, obtendo 28 pontos em 19 rondas.



A duração da ligação entre as duas partes não foi divulgada.