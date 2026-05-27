O Famalicão chegou a acordo com o FK Cukaricki Stankom, da Sérvia, para a transferência a título definitivo de Vojin Serafimovic. O jovem defesa de 20 anos assinou um contrato válido até 2031.

O sérvio juntou-se aos famalicenses em janeiro da última temporada, com o objetivo de integrar o plantel principal. No entanto, Vojin participou apenas em jogos dos sub-23, na Liga Revelação - seis partidas e um golo marcado.

A mais recente contratação do «Fama» mostrou-se muito feliz por continuar a representar o clube e agradeceu à estrutura pela confiança depositada em si.

«Podem esperar tudo de mim. Estarei à disposição do treinador para ajudar a equipa a atingir os objetivos a que nos iremos propor», afirmou Vojin, aos canais oficiais do emblema minhoto.