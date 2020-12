Pedro Gonçalves foi expulso a dez minutos do fim do jogo do Sporting em Famalicão, deixou a equipa reduzida a dez jogadores e, depois disso, a formação leonina acabou por ceder o empate.

O jogador, que até fez o primeiro golo e é o melhor marcador da Liga, recorreu às redes sociais no final da partida para pedir desculpa a toda a gente pela expulsão, na sequência de dois amarelos: o primeiro por simulação de penálti e o segundo por causa de uma falta dura sobre Gustavo Assunção.

«Errei e assumo o meu erro pela reação que tive. Não posso voltar a ter reações dessas. Peço desculpa a este grupo e a todos os adeptos sportinguistas», escreveu Pedro Gonçalves. «Este grupo está mais forte que nunca e todos juntos vamos conquistar grandes coisas.»