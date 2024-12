Ricardo Silva, treinador-adjunto do Famalicão, vai orientar os minhotos na receção ao FC Porto, no sábado, após a saída, ainda não oficializada, de Armando Evangelista.

O antigo defesa central, internacional por Cabo Verde e que capitaneou o Famalicão, é adjunto desde 2021/22. Como tal, falou aos jornalistas nesta sexta-feira.

«Não considero a saída de Armando Evangelista uma oportunidade, porque isto para mim é uma situação para a qual tinha de estar preparado. Foi uma semana muito interessante. Foi uma coisa que mexeu muito comigo e me deixou muito curioso sobre se poderá ser este o meu futuro. Agora, não tenho intenções de ser treinador principal num futuro próximo.»

«A semana foi encarada da forma natural, estivemos a preparar o jogo da melhor forma. E a garantir que os jogadores consigam chegar ao jogo a saber o que têm de fazer. Vai ser um Famalicão esclarecido», referiu.

Ricardo Silva, de 44 anos, orienta o plantel desde segunda-feira, garantindo que os jogadores encararam a semana com seriedade.

«Que desfecho vamos ter, não sabemos, mas acreditamos que os jogadores, face às respostas que deram, vão ser capazes de encarar este jogo e de chegar ao final satisfeitos. Sei que eles vão estar preparados para lidar com o desafio», rematou.

O Famalicão, oitavo classificado com 17 pontos, recebe o FC Porto (2.º), na noite de sábado (20h30). Este encontro da 13.ª jornada vai contar com arbitragem de Luís Godinho e é para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.