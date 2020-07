Foi uma final de jogo absolutamente louco, o que afastou o Famalicão da Europa. A formação de João Pedro Sousa fez dois golos em quatro minutos, golos esses que lhe garantiam o quinto lugar e uma qualificação europeia. No entanto, no penúltimo minuto de descontos, Erivaldo garantiu o empate (3-3) final e afastou o Famalicão de uma estreia europeia.

Antes de mais convém dizer que o Rio Ave fez a sua parte e venceu tranquilamente o Boavista, no Estádio do Bessa. Taremi marcou duas vezes, igualou Pizzi na lista dos melhores marcadores e ficou na liderança, por ter menos minutos de jogo. Pizzi e Carlos Vinicius ainda têm um jogo a menos, pelo que é preciso esperar para saber quem será o goleador da Liga.

Na Madeira, no entanto, e ao contrário do que aconteceu no Bessa, foi uma loucura. Zainadine colocou o Marítimo logo a ganhar aos dois minutos e Fábio Martins empatou nos descontos da primeira parte, de penálti. Este resultado, porém, ainda deixava o Famalicão fora da Europa, porque no Bessa o Rio Ave já estava a vencer o Boavista.

Na segunda parte, René fez o 2-1 para o Marítimo, antes do Famalicão rebentar numa festa: Roderick, aos 87 minutos, e Ruben Lameiras, aos 91 minutos, deram a volta ao resultado e colocaram a equipa famalicense na Europa. Mas a festa só demorou dois minutos: logo a seguir o Marítimo fez o 3-3 final e colocou o Rio Ave no quinto lugar.