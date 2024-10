Rochinha, antigo jogador do Sporting, garantiu esta quinta-feira que a equipa Famalicão «está preparada» para o duelo com os leões de Ruben Amorim, jogo da 9.ª jornada da Liga que está marcado para as 20h30 do próximo sábado.

O extremo português salientou a vontade do grupo em regressar às vitórias no campeonato, depois de uma derrota e quatro empates consecutivos, garantindo que, para isso, o trabalho desenvolvido ao longo da semana tem sido positivo.

«Temos um plantel cheio de qualidade, um onze com qualidade e jogadores que entram e acabam sempre por acrescentar. E acho que temos sido muito competentes. Vai ser um jogo em que queremos estar ao nível do Sporting. Queremos pontuar, queremos voltar ao caminho das vitórias. E temos feito por isso ao longo da semana», referiu o jogador em declarações às plataformas do clube.

Rochinha admite que o Famalicão está à espera de dificuldades diante do líder da Liga, ainda assim, garantiu que todos estão preparados. «Podemos esperar um jogo muito competitivo. Vamos encontrar uma equipa do outro lado que ganhou todos os jogos do campeonato, uma equipa que está a preparar muito o jogo contra o Famalicão. E nós, deste lado, igual, estamos a preparar bem a semana para estar preparados no sábado», destacou ainda.

O Famalicão, sétimo classificado da Liga, com 13 pontos, recebe no sábado o líder Sporting, com 24, numa partida que será arbitrada por Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.