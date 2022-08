O treinador do Famalicão, Rui Pedro Silva, admitiu esta sexta-feira estar à espera de um bom arranque da equipa na jornada inaugural da Liga, frente ao Estoril.

«Todas as equipas vão-se apresentar de forma diferente porque há saídas, entradas e renovação de ideias. O Famalicão e o Estoril vão ser duas equipas a querer jogar bom futebol e com ambição de ganhar todos os jogos. Espero um bom espetáculo», disse o treinador, em conferência de antevisão da partida que se realiza no próximo sábado.

O técnico famalicense acredita que o equilíbrio da equipa é uma «mais-valia» esta época, em contraste com o cenário das duas épocas anteriores.

«É uma vantagem e uma mais-valia termos atualmente já dois jogadores por posição. Foi identificada a consequência do crescimento de uma equipa que se quis estabilizar na Liga nos anos anteriores. Nesta pré-época foi identificada essa lacuna, foi corrigida e conseguimos estabelecer uma base de treino ideal nesta época», disse o treinador de 45 anos.

O Famalicão desloca-se este sábado ao reduto do Estoril, às 18h00, numa partida da primeira jornada da Liga, que contará com arbitragem de Nuno Almeida.