Rui Pedro Silva, treinador do Famalicão, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Portimonense (0-1), no Algarve, em jogo da 29.ª jornada da Liga:

- Foi uma primeira parte equilibrada. A primeira oportunidade de golo foi nossa. Na segunda parte, mudámos a nossa atitude, fomos mais comprometidos, tivemos situações na área para chegar ao golo com uma melhor definição, mas isso não aconteceu e acabou por traduzir-se no resultado final.

- Se estou satisfeito com a exibição? Temos capacidade e qualidade para conseguir fazer mais e isto que sirva já de mote para o próximo jogo, na sexta-feira [com o Gil Vicente].

- Não tenho dúvidas nenhumas de que o objetivo da permanência vai ser atingido. O nosso foco tem sido sempre o jogo a jogo, neste não atingimos o objetivo pretendido e o foco vai virar para o próximo jogo. Só dependemos de nós - e só dependendo de nós, estamos confiantes de que esse objetivo vai ser atingido.