João Pedro Sousa alertou os jogadores do Famalicão de que é preciso melhorar em vários aspetos diante do Boavista.

«A pressão é igual para os dois. O Boavista quer ganhar e o Famalicão também. Para nós é fundamental perceber onde temos de evoluir e corrigir relativamente ao último jogo [empate com o Farense, 3-3]. Tendo a noção de que se formos tão débeis e tão fracos como fomos em determinados momentos do último jogo vamos perder o jogo. Temos essa consciência», frisou o técnico dos famalicenses.

João Pedro Sousa reconheceu que a equipa ainda não está ao melhor nível, mas mostrou-se esperançado em relação ao futuro.

«Sentimos que equipa está a evoluir. Longe de estarmos perfeitos, mas estamos melhor. Mas precisamos de trabalhar muito mais, precisamos de várias unidades de treino, várias semanas de trabalho. Neste jogo não vai ser o melhor Famalicão mas penso que estamos no caminho certo e já se vê muita coisa do que pretendemos e que os jogadores também querem», garantiu.

O treinador do Famalicão lembrou ainda que prometeu no início da época que iria «retificar alguns pormenores» no processo defensivo, já que quer «sofrer menos golos este ano».

Os famalicenses recebem o Boavista, este domingo, às 17h30, em jogo da quinta jornada da Liga.