Declarações de Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, em conferência de imprensa, após a derrota por 3-1 frente ao Sporting, este sábado, 15 de março, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

[Golo no primeiro minuto]

«Acabámos por perder a bola e estávamos desequilibrados. Podíamos ter feito melhor, mas também criámos [oportunidades]. Temos de olhar para o jogo pelo aquilo que o Famalicão criou perante um Sporting que perdeu muitas bolas na sua construção e que depois nós não fomos rapidamente para tentar finalizar, acabámos por manter a bola e tentar encontrar espaços, forçar o adversário.

Não é qualquer equipa que o faz em Alvalade. Pena não nos ter dado nada…»

[Objetivos para o resto da temporada]

«Os objetivos são os mesmos desde que cheguei ao clube – desenvolver a equipa e os jogadores porque se os desenvolvermos individualmente sermos também uma equipa melhor. Ao continuarmos a trabalhar nas nossas ideias e princípios vamos ter uma equipa mais forte. Depois as consequências disso mesmo são os resultados. O que nos alenta o caminho é saber qual o caminho temos de percorrer. Todos sabem e acreditam no caminho, estamos muito alinhados.»

[Análise ao jogo]

«É parte da nossa ideia e da nossa maneira de estar. É um caminho de um jogo positivo de ver. Nós temos de preservar o espetáculo. Quem é adepto do Famalicão ou do Sporting gostou de ver o jogo. Duas equipas que queriam ganhar. Não viemos aqui para matar tempo, mesmo depois de estarmos empatados podíamos tê-lo feito mas não o fizemos. Não é a nossa forma de estar nem vai ser porque nós queremos jogar o jogo. Tenho a certeza se continuarmos assim vamos tirar mais proveito no futuro. É uma pena não levarmos pontos deste jogo porque merecíamos.»

[Sentimentos da derrota]

«Não queria dizer que estou orgulhoso, porque estou demasiado frustrado para o dizer mas os nossos adeptos têm de sentir que somos uma equipa com um coração muito grande que começou a perder logo no primeiro minuto de jogo.

É um sentimento amargo, para aquilo que produzirmos e sairmos daqui com um 3-1. Tanto hoje como segunda com o Rio Ave [derrota 1-0] pelo que produzimos, com Moreirense [vitória 2-0], mesmo perdendo com o Nacional [2-1] de uma forma que não foi justa, no último segundo, num jogo que criámos as nossas jogadas. Sabemos o que fazemos e o que queremos fazer. É uma equipa que tem talento e temos de continuar a evoluir porque ainda há muito pra fazer. São muitos anos na atividade e o futebol nem sempre é justo, porque se fosse hoje teríamos levado um ponto.»