Jorge Silas, treinador do Sporting, na sala de imprensa, após derrota por 3-1 frente ao Famalicão:

«O primeiro remate à baliza é golo, o segundo é golo. Depois reagimos bem e tínhamos muito espaço para explorar. Ao intervalo mostramos aos jogadores os espaços que tinham de explorar e eles continuaram a insistir, mas por uma ou outra razão não conseguimos. Depois sofremos o terceiro golos e os jogadores perderam um pouco o discernimento. O Famalicão matou o jogo no terceiro golo.

Queria pedir desculpa aos sportinguistas porque honestamente acho que a história do Sporting exige mais do que isto e todos devemos assumir as responsabilidades e eu estou aqui a assumir as minhas. Deixo uma equipa que em casa é muito competitiva e que fora tem de melhorar os seus níveis. Quando chegamos havia uma descrença muito grande neles próprios porque os maus resultados trazem isso e neste momento acho que estão mais equipa dos que dantes.

Quando vim para aqui, passou-me pela cabeça criar situações diferentes. Não consegui fazer coisas que eu queria e às vezes tive de fazer coisas que não queria. Daí o facto de eu deixar de ter prazer, mas tive de me adaptar aquilo que era a equipa. Se calhar faria uma ou outra coisa diferente, mas não tudo»