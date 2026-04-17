Sorriso, extremo do Famalicão, fez a antevisão ao duelo frente ao Sp. Braga, adversário da 30.ª jornada da Liga, e aproveitou para dar os parabéns à equipa orientada por Carlos Vicens pela qualificação para as meias-finais da Liga Europa. O jogador brasileiro abordou, ainda, o momento que vive no clube e a necessidade da equipa converter as oportunidades criadas.

Sp. Braga numa meia-final europeia

«Quero dar os parabéns ao Sp.Braga pela qualificação frente ao Betis. Vai ser um jogo muito difícil, eles chegam com muita confiança. Vamos colocar as nossas ideias em prática e procurar a vitória.»

Transformar as oportunidades em golos

«Somos uma equipa que cria bastante, temos trabalhado para concretizar as oportunidades de golo e agora temos de nos concentrar frente à baliza.»

Momento de forma

«Nunca perdi a confiança, sou uma pessoa que trabalha todos os dias. Sou avançado e gosto de fazer golos, mas quando não marco está lá o Gil Dias, o Antoine Joujou. Graças a Deus agora a bola está a entrar e tou a conseguir fazer golos, assistir e, acima de tudo, ajudar o Famalicão.»