O Conselho de Disciplina da Federação instarou um processo disciplinar a Hugo Viana, na sequência da expulsão do diretor desportivo no fim do empate do Sporting em Alvalade com o Famalicão.

O dirigente leonino foi confrontado com o relatório do árbitro Rui Costa, apresentou as respetivas alegações hoje mesmo, terça-feira, e na sequência disso foi-lhe instaurado um processo disciplinar que agora vai correr os trâmites normais.

Para além disso, o próprio Sporting e também o Famalicão podem vir ainda a ser alvos de processos disciplinares, uma vez que o Conselho de Disciplina aguarda esclarecimentos relativamente a questões que colocou sobre outros factos ocorridos na partida do último domingo em Alvalade.