Tozé Marreco, treinador do Farense, na sala de imprensa, após vitória por 2-1 frente ao Famalicão:

«Acho que foi uma vitória suada, mas justa. Não controlamos uma bola parada e foi ao poste e parece-me que foi a única oportunidade do Famalicão. Controlamos todo o jogo e a vitória acaba por ser justa. Ainda temos muito trabalho pela frente, temos de melhorar, para futuro, a definição nos últimos 30 metros.

Quando o jogo parecia estar controlado, metemos nós o Famalicão no jogo e é normal que a equipa da casa vá em busca do empate. Conseguimos segurar e conquistar os três pontos. Já respiramos um pouco melhor, mas ainda há muito trabalho para fazer. Não foi a melhor exibição, mas temos mais consistência. Os últimos três golos sofridos foram de penálti e um autogolo.

[tranquilidade da equipa] Senti isso e estranhamente estava tranquilo antes do jogo. Desde que chegámos perdemos com o Braga e com o Benfica e o último jogo perdemos como perdemos, não foi culpa dos rapazes. Nos primeiros jogos o objetivo era pontuar, mas a confiança vem com uma coisa: saber o que temos de fazer e eles sabem o que têm de fazer. Este penálti não se discute, mas este é o sexto da época.

[preocupa não poder inscrever jogadores?] Sou treinador principal, não sou presidente. Há clubes tão sérios e competentes como o Farense, mas mais não há. Estou focado no que controlo, no resto não me preocupo. Já tivemos sete ou oitos jogadores de fora e as minhas conversas têm sido muito pouca de reforços.

[exibição de Miguel Menino] O meu objetivo é que ele chegue rapidamente à seleção. Quando fiz a avaliação do plantel, era o jogador que não tinha expetativa nenhuma e é o jogador que é. A postura dele é de altíssimo nível, mas tem de melhorar algumas coisas para o levar para outro patamar. Não foi a primeira grande exibição dele, não foi só hoje. Vamos ouvir falar muito dele no futuro».