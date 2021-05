Entrou a 15 minutos do fim, marcou o golo (e que golo) que garantiu a permanência na I Liga, e ainda brilhou nos festejos após o jogo: Heriberto teve esta quarta-feira um dia em cheio!

O avançado entrou aos 75 minutos e, dez minutos depois, marcou o golaço que deu a vitória ao Famalicão em Guimarães (1-2) e deixou o Famalicão tranquilo até ao final a temporada.

No final do jogo, deu espetáculo novamente, mas nos festejos, ao mostrar os dotes de dança. Veja as imagens no vídeo abaixo: