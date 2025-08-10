No “intervalo” da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, o Santa Clara perdeu na visita ao Famalicão (3-0), na primeira jornada da Liga. Os minhotos adiantaram-se por Rodrigo Pinheiro e Gustavo Sá, que marcaram aos 5 e 19 minutos, respetivamente.

Na segunda parte, Gil Dias aproveitou uma má abordagem do guardião Gabriel Batista para encerrar a contenda. Estavam decorridos 54 minutos.

Desta forma, o Famalicão juntou-se a Gil Vicente, Sporting e Arouca no topo da Liga. Segue-se ao Tondela, na tarde de sábado (15h30). Por sua vez, o Santa Clara recebe o Larne na quinta-feira (20h) e o Moreirense no domingo (20h).