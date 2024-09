Na procura de encurtar distâncias para o topo, o Famalicão apenas arrecadou um ponto na receção ao Gil Vicente. Na noite deste sábado, os «Galos» forçaram o empate a um golo.

Em novo encontro da quinta jornada do campeonato, o espanhol Mario González inaugurou o marcador, assistido por Sorriso. Num primeiro tempo controlado pelos anfitriões, a vantagem prevaleceu até ao intervalo.

No segundo tempo, a entrada do Gil Vicente revelou-se determinante. Aos 49m, Félix Correia repôs o empate, com contribuição decisiva do nipónico Fujimoto.

De parada e resposta, as oportunidades não foram capitalizadas, pelo que os pontos foram divididos.

O Famalicão é segundo, com 10 pontos, em igualdade com o Benfica (3.º). A turma de Armando Evangelista poderá descer posições na tabela, caso FC Porto e Sp. Braga ou Vit. Guimarães vençam.

Na próxima ronda, o Famalicão visitará o Moreirense (8.º), na noite de sábado (20h30).

Por sua vez, o Gil Vicente é 10.º, com seis pontos, ao cabo de quatro jogos a pontuar. Os «gilistas» estão empatados com Rio Ave e Casa Pia. Segue-se a receção aos «Gansos», na tarde de 22 de setembro (15h30).