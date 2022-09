Sete jogos, uma vitória, um empate, cinco derrotas, um golo marcado e oito sofridos.

O início de época do Famalicão está longe de ser um sonho, bem pelo contrário, e os adeptos não perdoam: no final de mais uma derrota na Liga, frente ao Casa Pia, a contestação no Estádio do Jamor subiu de tom.

No final do encontro, a comitiva famalicense aproximou-se da massa associativa que viajou do Minho para assistir ao encontro. A receção, claro, não foi pacífica.

Com os ânimos exaltados no lado da bancada, Rui Pedro Soares, técnico da equipa, deu a cara perante a contestação e teve uma pequena conversa com os adeptos, como o próprio fez questão de abordar na conferência de imprensa após a partida.