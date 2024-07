Lucas Calegari é reforço do Famalicão, proveniente do Fluminense, anunciou, este sábado, o clube da Liga, na apresentação do plantel aos adeptos.

O brasileiro chega ao clube minhoto por empréstimo até 2025, com opção de compra.

Formado no Fluminense, o lateral de 2022 esteve emprestado ao LA Galaxy na temporada passada.