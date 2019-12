Vasco Seabra, treinador do Mafra, na sala de imprensa, após derrota por 3-0 frente ao Famalicão

«Foi um jogo difícil, com uma hora e quinze de atraso, com condições atmosféricas desfavoráveis. Somos uma equipa com um jogo mais envolvente e tivemos que nos adaptar às circunstâncias. Durante a primeira parte fomos melhores. Fomos uma equipa mais capa e estivemos mais no último terço do Famalicão com condições para finalizar.

Na segunda parte entrámos algo nervosos num primeiro momento, o Famalicão foi buscar as nossas costas e tivemos duas situações em que não tivemos o alinhamento habitual. Depois de sofrermos golo, a equipa conseguiu chegar-se à frente, voltou ao jogo e penso que terminamos o jogo com um resultado dilatado. Só tenho de estar orgulhoso dos nossos jogadores que tiveram um comportamento brioso e pelo percurso que estamos a fazer.

O Mafra é um clube que está a procurar estabilizar-se na II Liga e somos um dos orçamentos mais baixos. Somos um clube que procura promover um jogo de qualidade e promover os jogadores que tem à sua disposição para poder acrescentar uma estabilidade ao seu percurso.

Temos muitos jogadores valorizados por aquilo que estão a fazer. Estamos numa posição mais alta, na II Liga, do que as pessoas estavam à espera, mas tenho um grupo de jogadores com uma vontade muito grande de serem referências e é este caminho que temos de percorrer.»