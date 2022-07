O Famalicão derrotou o Marítimo, por 2-0, em mais um teste de pré-época realizado em Lousada.

De La Fuente e Pedro Brazão foram os autores dos golos que deram a vitória à equipa de Rui Pedro Soares.

Note-se que, da parte da manhã, os famalicenses tinham perdido diante do Paços de Ferreira (1-0), enquanto os madeirenses tinham empatado frente ao Casa Pia (0-0).

O Famalicão vai gozar um dia de folga no domingo, regressando ao trabalho na próxima segunda-feira. De assinalar ainda que os famalicenses vão abrir as portas do estádio aos adeptos no dia 26, terça-feira, para poderem assistir ao treino da equipa principal.