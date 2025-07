Gustavo Garcia vai continuar em Portugal, uma vez que é reforço do Famalicão até 2029. Depois de 33 jogos e duas assistências pelo Nacional, o lateral direito convenceu os famalicenses a avançarem.

Aos 23 anos, o brasileiro prepara a segunda temporada em Portugal, depois de crescer no Palmeiras, onde realizou formação.

«Reuni com a minha família assim que soube do interesse e sentimos que seria um grande passo. Falei com o Lucas Calegari, Ian Custódio, Otávio [FC Porto] e Sorriso, e todos eles teceram muitos elogios ao clube.»

«É neste tipo de ambiente e estrutura que todos querem estar», disse aos meios do Famalicão.

No currículo de Gustavo Garcia consta Libertadores, Brasileirão (dois) e Mundial sub-17 (2019).