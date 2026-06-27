Mathis Jangeal, de 18 anos, deixou o PSG e é reforço do meio-campo de Famalicão, com contrato válido até junho de 2031. O médio ofensivo fez dois jogos pela equipa principal dos bicampeões europeus em 2025/26. Em simultâneo, capitaneou os juniores – onde conquistou o tricampeonato – e passou pelos os sub-21 dos parisienses.

«Assisti a vários jogos do campeonato português e sempre sonhei jogar cá. Assim que soube do interesse do Famalicão senti-me atraído. Sei que a equipa acaba de fazer história com a obtenção de vários recordes. É um clube muito familiar e que tem encetado uma evolução significativa.»

«Falei com o Nuno Mendes e ele disse-me que o campeonato português é ideal para jogadores jovens», disse Jangeal aos meios do Famalicão.

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