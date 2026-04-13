O Borussia Dortmund trabalha para reforçar o eixo defensivo na próxima temporada e, segundo apurou o Maisfutebol, já iniciou as primeiras conversações para avançar pelo senegalês Ibrahima Ba, do Famalicão.

Neste momento, a SAD do emblema famalicense espera uma venda na ordem dos 25 milhões de euros: 20 milhões de euros fixos e outros cinco milhões de euros por objetivos.

Ba é dos principais destaques da equipa dirigida por Hugo Oliveira, que hoje ocupa a quinta colocação da Liga. Tem 22 jogos oficiais e um golo em 2025/26.

Aos 20 anos, Ibrahima Ba está a cumprir a sua segunda época ao serviço do Famalicão. Antes, passou por França (Valenciennes) e Senegal (AJEL Rufisque).

Outro jovem central do cenário português que agrada bastante ao Borussia Dortmund é o francês Bastien Meupiyou, também de 20 anos, que pertence aos ingleses do Wolverhampton e está emprestado ao FC Alverca.