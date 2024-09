Leonardo Realpe prepara a estreia na Europa, pela porta do Famalicão. Emprestado pelo Bragantino, de Pedro Caixinha, o defesa-central equatoriano reforça o grupo de Armando Evangelista.

Formado no Independiente del Valle, fez a estreia enquanto sénior em 2019, celebrando a conquista da Taça Sul-Americana.

Em 2020 emigrou para o Brasil, aproveitando para se estrear na Libertadores. Em quatro anos, acumulou 72 jogos pelo Bragantino, além de participar na qualificação para o Mundial 2026, pelo Equador.

Aos 23 anos, disputou a última partida a 3 de agosto, aquando da visita ao Vasco da Gama (2-2). O defesa integrou a convocatória nas três jornadas que se seguiram, mas sem qualquer minuto.

«Estou muito contente por ter assinado pelo Famalicão. Tive a oportunidade de analisar a equipa e constatei que o plantel é composto por um misto de juventude e experiência, algo que entendo ser um fator muito importante para a evolução de todos. Jogar na Europa é um sonho para todos os sul-americanos. Sou um jogador que gosta de organizar o setor defensivo, tecnicista e que gosta de participar no início do processo de organização ofensiva», disse Realpe, aos meios do novo clube.

O empréstimo ao Famalicão é válido até junho de 2025.

