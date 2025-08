O presidente da SAD do Famalicão, Miguel Ribeiro, revela ter «a ambição de fazer melhor» na nova época.

«Um clube que está estável no panorama do futebol português tem de querer mais. Queremos melhorar o sétimo lugar da época passada, chegar mais longe na Taça de Portugal e continuar a fazer um caminho sustentável, desportivo, financeiro e social», declarou o dirigente durante a apresentação do plantel principal, realizada no centro da cidade, perante milhares de adeptos.

No plano desportivo, Miguel Ribeiro confirmou a intenção de reforçar a ala esquerda, face à lesão de Óscar Aranda: «Foi um episódio negativo desta pré-temporada. Vamos tentar colmatar essa baixa, o que não é fácil, porque estamos a falar de um jogador importante.»

Sobre o mercado de transferências, garantiu que o clube não está dependente de vendas. «Neste momento não há propostas por nenhum jogador. Temos um plantel recheado de qualidade e queremos manter a base. Se alguma saída acontecer, estaremos preparados para reagir», garantiu.

O dirigente assegurou ainda que o Famalicão está financeiramente estável, com receitas provenientes de operações como a venda de Mirko Topic, a saída de Pablo e outros encaixes relacionados com percentagens de passes.

Relativamente ao Estádio Municipal, Miguel Ribeiro mostrou-se confiante na evolução do processo: «Há um concurso a decorrer até novembro e estou otimista quanto ao desfecho. O Famalicão quer ter melhores infraestruturas.»

A equipa famalicense inicia a I Liga 2025/26 no próximo dia 10 de agosto com a receção ao Santa Clara, na primeira jornada da competição.