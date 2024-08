O Famalicão venceu este sábado o Moreirense, por 3-2, no último particular de pré-época das duas equipas antes da estreia na Liga.

Mirko Topic, Sorriso e Riccielli fizeram os golos da formação famalicense, ao passo que Luis Asué fez os dois golos do emblema de Moreira de Cónegos.

O Famalicão, refira-se, inicia o campeonato com a receção ao Benfica. O Moreirense, por sua vez, joga no Algarve diante do Farense. Ambos os jogos são às 18h00.