Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, destacou a qualidade da formação do Moreirense, em antevisão ao duelo da 29.ª jornada da Liga, marcado para sexta-feira, às 20h45. O técnico realçou, ainda, que o resultado alcançado frente ao FC Porto motiva a equipa.

Impacto emocional do empate no Dragão

«É mais fácil viver a ganhar, mas sobretudo viver à nossa maneira. O que fizemos no Dragão foi importante, não só pelo ponto, mas pela forma como jogámos.»

Jogo frente ao FC Porto fica para trás e não influencia a próxima jornada

«O jogo com o Moreirense é completamente diferente e vai exigir o melhor de nós. Vale três pontos e é isso que nos interessa.»

Competições europeias são uma hipótese, mas o foco é vencer todos os jogos

«Quem joga para ganhar, joga sempre para ganhar. A classificação final será consequência disso.»

Eleito treinador do mês de março

«Esses prémios trazem responsabilidade, mas o nosso foco está totalmente no jogo com o Moreirense e na dificuldade que ele representa.»