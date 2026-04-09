«Jogo no Dragão foi importante, mas o Moreirense vai exigir o melhor de nós»
Hugo Oliveira antevê duelo frente ao Moreirense, com destaque ao resultado diante do primeiro classificado
Hugo Oliveira antevê duelo frente ao Moreirense, com destaque ao resultado diante do primeiro classificado
Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, destacou a qualidade da formação do Moreirense, em antevisão ao duelo da 29.ª jornada da Liga, marcado para sexta-feira, às 20h45. O técnico realçou, ainda, que o resultado alcançado frente ao FC Porto motiva a equipa.
Impacto emocional do empate no Dragão
«É mais fácil viver a ganhar, mas sobretudo viver à nossa maneira. O que fizemos no Dragão foi importante, não só pelo ponto, mas pela forma como jogámos.»
Jogo frente ao FC Porto fica para trás e não influencia a próxima jornada
«O jogo com o Moreirense é completamente diferente e vai exigir o melhor de nós. Vale três pontos e é isso que nos interessa.»
Competições europeias são uma hipótese, mas o foco é vencer todos os jogos
«Quem joga para ganhar, joga sempre para ganhar. A classificação final será consequência disso.»
Eleito treinador do mês de março
«Esses prémios trazem responsabilidade, mas o nosso foco está totalmente no jogo com o Moreirense e na dificuldade que ele representa.»