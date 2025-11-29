Deu empate o quente dérbi do Minho entre Famalicão e Moreirense. Jogado debaixo de chuva, teve todos condimentos que torna o repasto apetecível: houve golos, dois para casa lado; houve cartões, quatro para cada lado; uma expulsão, para os cónegos; muita intensidade e muitos nervos à flor da pele.

No final, todos os adeptos foram para casa de barriga cheia com a divisão de pontos. Os famalicenses estiveram melhor no desafio, contudo pecaram no capítulo da finalização. Os de Moreira de Cónegos souberam manter o marcador na diferença mínima e marcaram no momento certo. As equipas continuam separadas por um ponto na tabela classificativa.

Vasco Botelho da Costa fez apenas uma alteração no onze depois da derrota em Braga. Kiko Bondoso saiu da equipa e deu lugar a Francisco Domingues. Já Hugo Oliveira mudou mais peças depois do triunfo para a Taça de Portugal em casa do Estoril. Zlobin, Gustavo Garcia, Rafa Soares, Joujou e Pedro Santos passaram à condição de suplentes e entraram no onze Carevic, Rodrigo Pinheiro, Pedro Bondo, Mathias de Amorim e Sorriso.

O Famalicão foi melhor nos primeiros 45 minutos. Os visitantes fecharam bem os espaços e não permitiam que o Moreirense conseguisse construir jogo. Mais criteriosos, os famalicenses conseguiam chegar com maior perigo à baliza local e acabaram por chegar à vantagem à passagem do minuto 20. Gil Dias cruzou na direita e Zabiri, no coração da área, a cabecear para golo.

A reação cónega surgiu já perto do descanso, sem antes apanhar um susto com mais um remate do campeão do mundo de sub-20, Zabiri, para boa defesa de André Ferreira. Do outro lado, Carevic ia parando a investidas de Dinis Pinto, remate do exterior, e de Schettine, cabeçada na área, levando a turma forasteira em vantagem para o descanso.

O treinador da formação de Moreira de Cónegos não gostou do que assistiu no primeiro tempo e, para a etapa complementar, lançou Kiko e Michel nos lugares de Francisco Domingues e Marcelo. E o efeito foi imediato, pois o empate surgiu dois minutos depois. Benny roubou a bola na direita, entregou a Landerson que cruzou para Schettine, à boca da baliza, faturar. Porém, a reação famalicense ao golo sofrido foi enérgica e rapidamente voltou à vantagem. Depois de um primeiro aviso de Zabiri, Gustavo Sá acabou por marcar mesmo. O médio foi o mais esclarecido num lance confuso na área.

O jogo continuava vivo e continuavam a ser os forasteiros a estar mais perto do terceiro, valendo a boa exibição de André Ferreira. Num só lance, defendeu um forte remate de Van de Looi e a recarga de Zabiri. Numa boa combinação, Pedro Bondo cruzou da direita e Zabiri, no segundo poste, a obrigar André Ferreira a fazer mais uma excelente defesa. Na resposta, Vasco Sousa obrigou Carevic a fazer mais uma excelente defesa.

Ainda assim, em Moreira de Cónegos mora uma equipa batalhadora e que nunca vira a cara à luta. Por isso, o empate acabou por surgir a dez minutos do fim. Livre cobrado à esquerda por Alan e Dinis Pinto, ao primeiro poste, a desviar de cabeça para golo. Até ao final, destaque para a expulsão de Maracás e pelo assalto final à baliza cónega, que defendeu o ponto com unhas e dentes.

FIGURA: Zabiri (Famalicão)

Aposta ganha de Hugo Oliveira no onze famalicense. Zabiri estreou-se a marcar no campeonato e deu muito trabalho à defensiva cónega. O campeão do mundo de sub-20 por Marrocos apareceu no coração da área a finalizar o cruzamento de Gil Dias. Teve ainda mais três oportunidades para bisar, mas André Ferreira não deixou. Excelente desempenho.

MOMENTO DO JOGO: Empate de Dinis Pinto

O Famalicão estava por cima e mais perto do terceiro, mas Dinis Pinto teve cabeça para chegar ao empate. Alan bateu o livre da esquerda e o lateral, com um belo golpe de cabeça, desviou o esférico ao primeiro poste para o segundo, longe do alcance de Carevic, obrigando à divisão de pontos.

POSITIVO: Exibição dos guarda-redes

Sofreram dois golos cada um, sem quaisquer hipóteses de defesa, mas exibiram-se em alto nível. André Ferreira e Carevic fizeram um par de excelentes defesas, impedindo que houvesse um volume maior de golos.