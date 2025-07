No quarto particular da pré-temporada, o Famalicão levou a melhor sobre o Moreirense, vencendo por 1-0. Na manhã desta quarta-feira, o avançado Simon Elisor fez a diferença no reduto dos comandados de Hugo Oliveira.

Depois de triunfarem sobre a equipa sub-23 (6-1) e ante o Celta de Vigo (2-0), o Famalicão perdeu ante o Deportivo Coruña (3-2). Por isso, esta quarta-feira foi dado o mote para o regresso à mó de cima. O próximo particular está agendado para sábado, com o Felgueiras.

Por sua vez, o Moreirense retomou a via dos desaires, após a vitória frente ao Lus. Lourosa (3-2). Antes, os comandados de Vasco Botelho da Costa perderam com Sp. Braga (2-0) e empataram com Trofense (1-1). Segue-se a receção ao Desp. Chaves, na manhã de sábado.

Consulte todos os resultados e calendário de pré-época dos emblemas da Liga.