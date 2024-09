Famalicão e Nacional não saíram do zero num jogo que fez má publicidade ao futebol português. Durante os 101 minutos que durou o encontro, foram um bocejo do início ao fim. Os motivos de interesse foram muito poucos e nenhum dos emblemas mereceu mais.

Foi a segunda igualdade a zero para a formação famalicense e a quarta partida consecutiva sem vencer, podendo ser ultrapassada pelo Sp. Braga. Já a turma insular voltou a pontuar, depois de duas derrotas consecutivas, somando agora cinco pontos, os mesmos de Estrela e Boavista.

Armando Evangelista fez apenas uma alteração, forçada, em relação ao empate (0-0) em Moreira de Cónegos. Rochinha, com um estiramento do adutor, saiu da equipa para dar lugar a Mario Gonzalez. Já Tiago Margarido mudou três peças no onzes depois do desaire caseiro com o Sp. Braga (0-3). Daniel Penha, Tiago Reis e Miguel Baeza saíram para dar lugar a Soumare, Thomas e Adrian Butzke.

A primeira metade foi fraca. Teve poucos motivos de interesse, muitos passes falhados, muitas interrupções e muita quezília. O início até prometia. Gustavo Garcia, de fora da área, obrigou Zlobin a difícil intervenção e, na resposta, Sorriso rematou rente ao poste. O extremo brasileiro, pouco depois, saiu lesionado e Gil Dias foi a jogo. Até ao descanso, destaque apenas para um remate de Zaydou que Lucas França defendeu com dificuldade.

Na segunda metade o marasmo manteve-se e a qualidade de jogo não subiu. Ainda assim, as equipas apareceram mais intensas e, aqui e ali, acercavam-se da baliza contrária, aumentando o nervosismo nas bancadas. Os treinadores não gostavam do que viam e iam refrescando as equipas. Com as alterações, o Nacional subiu de rendimento e esteve perto de marcar.

Nesta faze, valeu Zlobin para evitar o golo insular. Luís Esteves, por duas vezes, e Butzke obrigaram o guarda-redes russo a intervenções difíceis, segurando a igualdade. Até ao final, nenhuma das equipas arriscou o suficiente para sair com os três pontos. O futebol saiu a perder.

A FIGURA: Zlobin (Famalicão)

Apesar de ter sido um encontro com poucos motivos de interesse, Zlobin conseguiu sobressair com um par de defesas que segurou um ponto para os de Famalicão. Na segunda metade, o guardião russo travou a melhor fase do Nacional, evitando o golo de Luís Esteves e Butzke.

O MOMENTO: Lesão de Sorriso

É mais uma dor de cabeça para Armando Evangelista. Depois de Perder Rafa Soares e Rochinha, em jogos anteriores, agora foi a vez de Sorriso se lesionar. O extremo brasileiro esticou-se para não deixar sair o esférico das quatro linhas e acabou por (aparentemente) sofrer uma entorse no tornozelo, deixando a equipa numa fase prematura do encontro.

NEGATIVO: Constantes paragens

O jogo entre o Famalicão e o Nacional não foi uma boa propaganda para o futebol português. As interrupções foram constantes, o apito do árbitro estava sempre a ser ouvido, quebrando o ritmo da partida. A juntar a isto, os muitos passes falhados de parte a parte tornaram o jogo aborrecido.