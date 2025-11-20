O Famalicão anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Nikola Popovic como treinador da equipa sub-23.

O treinador de 52 anos orientou o Atlético CP na temporada passada e ao longo da carreira foi também adjunto do Benfica B e Varzim. Popovic chega a Famalicão para substituir Rui Tomé.

«Inicio este desafio com a expectativa de potenciar o talento que existe no plantel, com o claro propósito de oferecer aos jogadores todas as condições para que estejam preparados assim que sejam chamados à equipa principal», referiu o técnico em declarações ao site oficial do clube.